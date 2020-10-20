В Татарстане чиновник попался на многомиллионном мошенничестве

В Татарстане по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий (ч.4 ст.159, ч.1 ст.286 УК РФ) задержан 36-летний исполняющий обязанности руководителя исполкома Муслюмовского района.

Следствие полагает, что весной 2019 года между АО «Татагролизинг» и Муслюмовским муниципальным районом был заключен договор пожертвования. По нему в бюджет района передавалось различное движимое и недвижимое имущество, в том числе здания и сельхозтехника на сумму более 88 млн рублей. В июне 2019 года подозреваемый распорядился списать имущество с баланса района, в том числе переданного «Татагролизингом».

Несмотря на это, считает следствие, часть имущества продолжало использоваться гражданами, приближенными к руководству района. Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Иван Гридин

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