Саратовские чиновники попались на взятке в 17 млн рублей

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом областного центра и бывшего начальника отдела муниципального земельного контроля комитета по управлению имуществом города. Как сообщили в пресс-службе СКР, их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (ч.6 ст.290 и ч.1 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, с 2013 по 2016 годы председатель комитета по управлению имуществом Саратова и начальник отдела муниципального земельного контроля этого же комитета, действуя по предварительному сговору, получили от двух предпринимателей, взятку на общую сумму 17 млн рублей деньгами и автомобилем «Лексус».

За незаконное вознаграждение чиновники предоставили право аренды на земельный участок на территории Заводского района Саратова, находящийся в муниципальной собственности и изначально не предназначенный для строительства на нем жилого дома. Кроме того, чиновники способствовали изменению вида его разрешенного использования на цели, связанные со строительством многоквартирного жилого дома, подготовку и выдачу иной документации, необходимой для строительства жилых домов на данном земельном участке.

Помимо этого, при способствовании в подготовке и выдаче документации чиновники превысили должностные полномочия, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций. Несмотря на отказ обвиняемых признать вину, следствие собрало достаточные доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 20.10.20

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