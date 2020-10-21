Бывшего замминистра Красноярского края уличили в коррупции

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра тарифной политики региона. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Следствие полагает, что с ноября по декабрь 2018 года на основании распоряжения замминистра в тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами незаконно включены расходы регионального оператора в сумме более 43 млн рублей. Это повлекло необоснованные расходы на оплату коммунальной услуги на обращение с ТКО граждан и юридических лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 21.10.20

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