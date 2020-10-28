Кемеровская экс-чиновница ответит за серию коррупционных преступлений

Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней бывшей главбух Управления муниципальным имуществом Калтанского городского округа. Как сообщили в пресс-службе СКР, ее обвиняют в совершении 2 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), 3 эпизодов служебного подлога (ч.1 ст.292 УК РФ), а также в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с января 2015-го по февраль текущего года обвиняемая, являясь главным бухгалтером муниципальной организации, формировала заявки на возврат денежных средств, излишне внесенных местными жителями в качестве арендной платы за муниципальное имущество.

Экс-чиновница вносила в документы недостоверные сведения о начислении себе пособия по временной нетрудоспособности, поощрений и повышенной зарплаты. После этого она направляла платежные поручения в банк для зачисления денежных средств. При этом злоумышленница указывала свой номер банковского счета, либо матери. Таким образом обвиняемая похитила из бюджета более 8,4 млн рублей.

Преступная деятельность бухгалтера была выявлена после финансовой проверки. Материалы переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кемерово, Иван Гридин

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