На Украине пожарный поджигал дорогие автомобили

В Одессе сотрудник пожарной службы с сообщниками поджигали автомобили и получали за это деньги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленники действовали в центре Одессы. С декабря 2019 по апрель 2020 года они по заказу подожгли три машины.

При этом лидер банды поджигателей являлся сотрудником Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по Днепропетровской области, передает «Интерфакс-Украина».

В настоящее время два его сообщника находятся под арестом, решается вопрос об избрании меры пресечения главному подозреваемому. Ущерб от действий поджигателей оценивается в три миллиона рублей.

Одесса, Зоя Осколкова

Одесса. Другие новости 30.10.20

Из-за коммунальной аварии канализационные стоки попали в реку Ангару. / Пашинян призвал ввести российских миротворцев в Нагорный Карабах. / Курганский губернатор Шумков оценил работу поликлиник в период пандемии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»