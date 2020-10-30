Алтайский мэр попался на взяточничестве и откатах с угля для отопления города

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Славгорода Сергея Горбунова. Его обвиняют получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, летом 2018 года Горбунов предложил директору и учредителю двух компаний на передавать ему взятку по 100 тыс. рублей ежемесячно и 5 – 10 % с полученной фирмами прибыли от будущих поставок угля. За мзду градоначальник обещал обеспечить договоры на поставку угля для нужд города.

Кроме того, в мае 2020 года Горбунов решил изменить условия получения взятки: , он запросил передавать 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную в ходе отопительного сезона 2019 – 2020 годов. Так мэр обогатился более чем на 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 30.10.20

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