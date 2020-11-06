Пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox Коропова нашли мертвым

Пропавший в Сочи сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox 31-летний Игорь Коропов найден мертвым. Его тело нашли в пятницу, 6 ноября, в акватории Черного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимертинского порта в Адлерском районе Сочи, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину смерти бизнесмена установит судебно-медицинская экспертиза.

По информации УВД Сочи, тело Коропова обнаружил в воде тренер по вейкборду во время занятия с группой, передает «Интерфакс».

Накануне на пляже в Имеретинской низменности рыбаки и полицейские нашли вещи пропавшего – самокат, рюкзак и телефон.

Бизнесмен пропал в ночь на 1 ноября в Сочи. Как сообщили в пресс-службе Mail.ru Group, около 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection в Имеретинке и с тех пор не выходил на связь.

В поисках Коропова были задействованы спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 06.11.20

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