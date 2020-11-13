Нижегородского депутата заподозрили в махинации на 23,5 млн рублей

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего депутата Балахнинского муниципального округа, которого подозревают в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере (ч.5 ст.33 ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, осенью 2017 года подозреваемый, находясь в преступном сговоре с исполнителем, предоставил свои данные, необходимые для заключения договора купли-продажи тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Балахны.

Он выступил в качестве продавца в сделке с ООО «Балахнинская коммунальная компания». При этом стоимость имущества была существенно завышена. В результате сделки компании причинен ущерб, превышающий 23,5 млн рублей. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Нижний Новгород, Иван Гридин

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