Сити-менеджер Волгодонска ответит за махинацию на 16 млн рублей

В отношении главы администрации Волгодонска возбудили уголовное дело. Его подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч.3 ст.33, п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следователи считают, что в 2017 году глава администрации склонил директора департамента строительства и городского хозяйства к превышению должностных полномочий. Речь идет о подписании актов о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в Волгодонске. Ущерб оценивается в 16 млн рублей.

Волгодонск, Иван Гридин

Волгодонск. Другие новости 16.11.20

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