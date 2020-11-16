российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 ноября 2020, 15:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Сити-менеджер Волгодонска ответит за махинацию на 16 млн рублей

В отношении главы администрации Волгодонска возбудили уголовное дело. Его подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч.3 ст.33, п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следователи считают, что в 2017 году глава администрации склонил директора департамента строительства и городского хозяйства к превышению должностных полномочий. Речь идет о подписании актов о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех автодорог общего назначения в Волгодонске. Ущерб оценивается в 16 млн рублей.

Волгодонск, Иван Гридин

Волгодонск. Другие новости 16.11.20

Скандал: в Москве депутат подала заявление в СКР на своего коллегу из-за обвинений в намеренном заражении covid-19. / В Первоуральске ищут владельца бойцовых собак – они чуть не загрызли лабрадора и его хозяйку. / Скамейка Примирения и Дерево любви повергли южноуральцев в культурный шок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Нижегородского депутата заподозрили в махинации на 23,5 млн рублей

Экс-главу Выборгского района заподозрили в рейдерстве и похищении людей

Экс-министра строительства и ЖКХ Удмуртии арестовали за взятки

Алтайский мэр попался на взяточничестве и откатах с угля для отопления города

Кемеровская экс-чиновница ответит за серию коррупционных преступлений

По подозрению во взяточничестве задержан заместитель начальника Московской таможни

В Кузбассе экс-чиновника структуры Минэнерго обвинили в мошенничестве

В Подмосковье за взятку задержан высокопоставленный чиновник

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,