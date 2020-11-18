Совфед разрешил задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей

Совет Федерации в среду, 18 ноября, дал согласие на задержание аудитора Счетной палаты, экс-главы Минстроя и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня и привлечение его в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении 700 млн рублей.

Ранее с соответствующим представлением в верхнюю палату российского парламента обратилась Генпрокуратура РФ. Об этом сообщила в ходе сегодняшнего заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Данный вопрос был внепланово включен в повестку дня.

Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил сенаторам о расследовании Следственным комитетом уголовного дела по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний «Продо» в составе организованной группы 700 млн рублей из регионального бюджета. По его словам, в ходе предварительного расследования получены доказательства причастности Меня к хищению этих средств.

Совет Федерации в итоге единогласно разрешил задержать Меня.

Сам аудитор сообщил «Интерфаксу», что ничего не знает об уголовном деле. Заявления Генпрокуратуры для него стали неожиданностью, признал он. «Что это за ерунда? В первый раз слышу», – сказал Мень, добавив, что находится в России.

В пресс-службе Счетной палаты заявили, что будут ждать итогов расследования, подчеркнув, что обвинения против Меня «быть объективно расследованы», передает ТАСС.

Михаил Мень возглавлял Ивановскую область с декабря 2005 года по октябрь 2013 года. С ноября 2013 года по май 2018 года он был главой Минстроя РФ. С июня 2018 года Мень работает в Счетной палате.

Москва, Наталья Петрова

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