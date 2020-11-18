Аудитора Меня задержали и везут на допрос в Следственный комитет

Силовики задержали аудитора Счетной палаты Михаила Меня, подозреваемого в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в бытность главой региона. Чиновника везут на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По их данным, Мень задержали в Красногорском районе Подмосковья сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Аудитору вменяют в вину ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Ранее сегодня Совет Федерации дал согласие на задержание Меня и привлечение его в качестве обвиняемого. С соответствующим представлением в верхнюю палату российского парламента обратилась Генпрокуратура РФ. Аудитор подозревается в хищении в 2011 году в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.

Доказательства причастности Меня к хищению основаны на показаниях, которые против него дали его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил в Совете Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Мень возглавлял Ивановскую область с декабря 2005 года по середину октября 2013 года. Его сменил Коньков, в губернаторском кресле он просидел по 10 октября 2017 года, после чего стал депутатом Ивановской областной думы.

В конце мая 2019 года Конькова задержали, а затем арестовали по делу о хищении 700 млн бюджетных рублей, фигурантом которого позже стал и сам Мень. На момент ареста политик вину отрицал.

Москва, Наталья Петрова

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