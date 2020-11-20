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Пятница, 20 ноября 2020, 13:45 мск

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Экс-начальник тыла Краснодарского университета МВД попался на превышении

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления тылового обеспечения Краснодарского университета МВД России. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ).

Установлено, что в сентябре 2016 года университет и подрядчик заключили госконтракт по строительству общежития для слушателей. Сумма контракта составила около 150 млн рублей. По данным следствия, подозреваемый знал, что застройщик выполнил работы с нарушениями и не в полном объеме. Кроме того, при строительстве были допущены дефекты и повреждения.

Между тем с мая 2017 по сентябрь 2018 года фигурант утвердил и поручил подчиненным подписать акты приемки выполненных работ, в которые были внесены заведомо ложные сведения. После этого была произведена оплата по контракту. В результате Краснодарскому университету МВД России причинен ущерб на сумму более 3,9 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

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