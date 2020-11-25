Красноярский пристав ради показателей пошел на злоупотребление в 27,6 млн рублей

В Красноярском крае бывшего начальника отдела судебных приставов по Боготольскому району заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

Как сообщили в СКР, уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по региону и материалов служебной проверки ГУФССП России по Красноярскому краю.

Следствие считает, что подозреваемый, временно исполняя обязанности начальника отдела судебных приставов по Боготольскому району, решил повысить качественный показатель своей работы, скрыть ненадлежащее исполнение обязанностей и увеличить показатели интенсивности работы вверенного ему подразделения. Для этого он потребовал от подчиненных не регистрировать в полном объеме исполнительные документы, поступавшие с сентября 2019 по сентябрь 2020 года и не приступать к принудительному исполнению.

В итоге от регистрации было скрыто более 2600 документов на общую сумму более 27 млн 600 тыс. рублей.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 25.11.20

Сотрудники полиции подбросили наркотики жителю Волгограда по просьбе его жены. / У Меган Маркл произошел выкидыш. / Апелляция «следователя на золотом «Лексусе» поступила в Ленинский суд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»