Сотрудник ФСО совершил суицид на службе в Кремле. Он жаловался на переработки

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой во время несения службы на территории Кремля в Москве. Причиной суицида могло стать недовольство условиями службы.

По факту самоубийства проводится проверка, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства опроверг информацию, что погибший сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.

По сведениям телеграм-канала Baza, причиной самоубийства могло стать «равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки» – в одну из последних смен он провел на службе более 15 часов. Как отмечают коллеги погибшего, переработки участились в последнее время из-за острой нехватки кадров, при этом дополнительные часы службы не оплачивались.

Москва, Наталья Петрова

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