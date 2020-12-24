В Кремле назвали причины самоубийств двух сотрудников ФСО в Москве

В Кремле прокомментировали самоубийства двух сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) в Москве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, суициды не связаны с их работой.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что причины одного из случаев связаны с многочисленными переработками и равнодушным отношением руководства к условиям службы. Однако, по словам пресс-атташе Кремля, это неверная информация.

«К сожалению, это человеческая трагедия. Но еще раз повторяю, это связано исключительно с личными причинами. Большего я вам не могу сказать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, что один из случаев самоубийств произошел в конце ноября – сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля. Второй трагический случай произошел на текущей неделе: подполковник Федеральной службы охраны совершил суицид утром 21 декабря во дворе дома по улице Цандера.

Москва, Наталья Петрова

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