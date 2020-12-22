Второй за месяц офицер ФСО совершил суицид в Москве

В Москве совершил суицид 38-летний подполковник Федеральной службы охраны (ФСО). Тело силовика было обнаружено утром 21 декабря во дворе дома по улице Цандера, сообщает «Московский Комсомолец».

Офицер оставил записку, из которой следует, что самоубийство совершено по личным мотивам.

30 ноября стало известно, что другой сотрудник ФСО покончил с собой во время несения службы на территории Кремля в Москве. Причиной суицида могло стать недовольство условиями службы. Коллеги погибшего сообщили, что тот жаловался на многочисленные переработки и равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы. Отмечалось, что переработки участились в последнее время из-за острой нехватки кадров, при этом дополнительные часы службы не оплачивались.

Москва, Наталья Петрова

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