Красноярские чиновники ответят за махинации с жильем для детей-сирот

В ходе расследования уголовного дела в отношении исполняющей обязанности директора Управления имуществом, землепользования и землеустройства Балахтинского района Красноярского края и исполняющей обязанности директора отдела по правовым и кадровым вопросам района, а также двух предпринимателей возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «дача взятки» (пп.«а», «в» ч.5 ст.290 и пп.«а», «б» ч.4 ст.291 УК РФ)

Как сообщили в СКР, чиновницы получили от предпринимателей взятку в 250 тыс. рублей за создание условий для победы в электронном аукционе на заключение муниципального контракта на приобретение жилья, согласование проектной и технической документации и оказание помощи в принятии квартир членами комиссии.

В рамках расследования обнаружился новый эпизод преступной деятельности. Предпринимателей заподозрили в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, с июня 2018 по сентябрь 2019 года злоумышленники, зная о намерении администрацией муниципалитета приобрести жилые помещения для нужд детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году, организовали преступную схему по продаже жилья, заведомо не соответствующего требованиям аукционной документации, по начально максимальным ценам, с целью получения прибыли.

С января 2019 по декабрь 2019 года с подозреваемые заключили 13 муниципальных контрактов на предоставление жилья для нужд муниципалитета. В результате преступных действий причинен ущерб на сумму, превышающую 14 млн рублей.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 02.12.20

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