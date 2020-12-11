НАК: в Карачаево-Черкесии боевик подорвал себя при задержании

Национальный антитеррористический комитет (НАК) официально прокомментировал информацию о самоподрыве боевика у здания отдела ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии. Ранее сообщалось, что в результате взрыва ранены 6 человек – 5 сотрудников спецслужбы и гражданское лицо.

По информации НАК, преступник совершил самоподрыв при попытке прорваться на территорию проведения оперативных мероприятий.

«Сегодня около 12 часов дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», – говорится в сообщении ведомства.

В результате инцидента «легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов», добавили в НАК, отметив, что всем им оказывается необходимая медпомощь. В ведомстве при этом опровергли информацию о пострадавшем мирном жителе.

Личность преступника устанавливается.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали что у здания отдела ФСБ в селе Учкекен произошло два взрыва. Около 7 часов утра сработала самодельная бомба небольшой мощности. Затем к группе силовиков, которые работали на месте инцидента, около полудня подбежал мужчина и совершил самоподрыв с криком «Аллах акбар», сообщал источник «Интерфакс». Отмечалось, что подрывник погиб, он мог входить в бандподполье.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.12.20

Смертник совершил самоподрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии. / Нулевая компетенция: Украина умудрилась разозлить одновременно Белоруссию и Европу. / Из-за ошибки ярославских чиновников с бюджетников взыскивают выданные им деньги. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»