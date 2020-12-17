Взорвали бомбу и начали стрелять: в Чечне неизвестные напали на полицейских

В Чечне неизвестные злоумышленники бросили взрывное устройство в правоохранителей, после чего попытались скрыться, но были уничтожены.

В ночь на четверг, 17 декабря, в Курчалоевском районе сотрудники полиции остановили легковой автомобиль для проверки. Находившиеся в машине мужчины кинули в полицейских самодельную бомбу и попытались сбежать. Неизвестные также открыли стрельбу по стражам правопорядка и были уничтожены ответным огнем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Среди полицейских никто не пострадал. Правоохранители устанавливают личности убитых.

Напомним, 11 декабря боевик совершил самоподрыв у здания отдела ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии. В результате взрыва были ранены 6 человек – 5 сотрудников спецслужбы и гражданское лицо. Смертник погиб.

Грозный, Наталья Петрова

Грозный. Другие новости 17.12.20

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