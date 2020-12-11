Смертник совершил самоподрыв у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии прогремел взрыв у здания ФСБ. По предварительной информации, его устроил смертник, он погиб. Согласно разным данным, пострадали от двух до шести человек.

По данным источника «Интерфакса», взрыв произошел в селе Учкекен возле здания отдела ФСБ в Базарном переулке. Неизвестный мужчина подошел к группе силовиков у входа в здание спецслужбы и и подорвал себя, выкрикивая «Аллах акбар».

В результате взрыва, по сведениям собеседника агентства, ранены два человека – сотрудник спецслужбы и мирный житель. Злоумышленник погиб.

В то же время телеграм-каналы сообщают о шести пострадавших, из них пятеро сотрудников ФСБ и один гражданский. Как пишет телеграм-канал «112», смертник приехал в Базарный переулок на автомобиле, который проходит, как утилизированный в 2016 году, «ворвался во двор здания спецслужбы, подбежал к сотрудникам, находившимся на территории, и подорвал себя».

Телеграм-канал Bazа сообщает, что сначала у здания ФСБ взорвалась небольшая бомба, «сотрудники вышли посмотреть в чем дело, к месту подъехала машина и из нее выбежал смертник», который устроил второй взрыв.

Смертник мог принадлежать к одной из экстремистских группировок, рассказал источник «Интерфакса».

Черкесск, Наталья Петрова

Черкесск. Другие новости 11.12.20

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