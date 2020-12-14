Россию обвинили во взломе сетей Минфина США

Американские СМИ опубликовали несколько материалов, в которых обвинили Россию в кибератаках на системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA).

По данным Washington Post, ко взломам причастна хакерская группа APT29 (также известна как Cozy Bear), которая якобы работает на Службу внешней разведки России. Никаких доказательств в сообщении не приводится.

Агентство Reuters сообщило, что злоумышленники несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников NTIA. Масштаб взлома был настолько серьезен, что из-за случившегося в Белом доме состоялась встреча Совета национальной безопасности США.

В свою очередь в посольстве России в США назвали безосновательными попытки американских СМИ обвинить РФ в хакерских атаках на органы государственной власти США. «Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», – говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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