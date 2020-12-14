Охранник разбил авто, водитель которого зашел в магазин без маски: полиция Сочи проводит проверку

Сочинская полиция проверяет заявление жителя города-курорта о том, что охранник магазина разбил ему автомобиль из-за отсутствия маски.

Инцидент произошел у магазина Fix Price на улице Тоннельной в Центральном районе Сочи. По версии потерпевшего, водителя такси, он припарковал автомобиль и зашел в магазин, чтобы купить себе молочный коктейль. Однако продавец отказалась обслужить его, поскольку мужчина был без маски. Таксист вернулся к машине за маской. В это время на улицу вышли несколько охранников магазина. Они смотрели в сторону таксиста, после чего один из охранников подошел к автомобилю и разбил кулаком боковое стекло. Мужчина обратился в больницу, чтобы вытащить осколки из кожи на лице.

В соцсетях было опубликовано видео с места происшествия. В комментариях к нему появилась другая версия инцидента. «Я тот охранник, он не заплатил за какую-то мелочь, кассирше сказал, что платить не будет, так как она требовала маску, и ушел. Она позвала меня, дала приметы. Когда я вышел из магазина, он быстро сел в свое такси и заперся. На призывы оплатить вынесенный товар он угрожал мне расправой и всякой чушью нецензурно, снимал на телефон и хотел уехать, но я встал перед машиной, а он попытался совершить на меня наезд, я отскочил и от страха за свою жизнь и возмущения автоматически врезал по боковому стеклу, и он на всех газах скрылся», – написал пользователь соцсети «Вконтакте» Rym Kim, отметив, что через два часа его забрали в полицию.

В полиции Сочи сообщили, что правоохранители зарегистрировали заявление пострадавшего водителя такси. «Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», – цитирует слова представителя УВД города РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 58-летняя женщина напала на полицейского после того, как тот потребовал от нее надеть маску в маршрутке. В отношении дамы возбудили уголовное дело. Ей также предстоит заплатить административный штраф за несоблюдение масочного режима в размере 4 тыс. рублей.

До этого в Северной столице зарезали мужчину за просьбу надеть маску в маршрутке. Двое участников расправы задержаны.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 14.12.20

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