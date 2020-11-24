Петербурженка напала на полицейского после просьбы надеть маску

В Петербурге 58-летняя женщина напала на полицейского после того, как тот потребовал от нее надеть маску. В отношении дамы возбуждено уголовное дело. Ей также предстоит заплатить административный штраф за несоблюдение масочного режима в размере 4 тыс. рублей.

Инцидент произошел в Пушкине на улице Генерала Хазова. Участковый проверял соблюдение масочного режима пассажирами маршрутки и заметил, что на одной из пассажирок не было маски. Требование надеть маску она проигнорировала. Тогда правоохранитель попросил нарушительницу пройти в пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении, однако та в ответ ударила полицейского и лишь после этого согласилась проследовать с ним.

Позже у входа в пункт полиции женщина обругала сотрудника полиции матом, после чего снова трижды ударила его во время личного осмотра в дежурной части ОМВД по Пушкинскому району.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч.1 ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Напомним, неделю назад в Петербурге зарезали мужчину за просьбу надеть маску в маршрутке. Двое участников расправы уже задержаны.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.11.20

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