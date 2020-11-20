В Санкт-Петербурге мужчину зарезали за просьбу надеть маску в маршрутке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину и женщину по подозрению в убийстве. Поводом для расправы стала просьба надеть маску в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Конфликт между пассажирами произошел 17 ноября. 53-летний житель Мурино, работавший заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра, возвращался домой на маршрутном автобусе. Он сделал замечание мужчине и женщине, попросив их надеть на себя защитные маски.
Словесная перепалка переросла в конфликт, который продолжился на Индустриальном проспекте. В результате мужчину ударили ножом, от полученного ранения он скончался. Было возбуждено уголовное дело.
По подозрению в убийстве задержали двоих. Мужчина ранее был судим за наркотики и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 19.11.20
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