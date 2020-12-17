Во Владимире вор в законе сбежал с судебного заседания

Во Владимире из суда сбежал 45-летний вор в законе Леван Абуладзе. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский, был доставлен в суд для продления сроков содержания под стражей. Адвокаты криминального авторитета настояли на том, чтобы с него сняли наручники. Абуладзе отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Вор в законе ранее отбывал четырехлетний срок за наркотики и подделку документов. Весной 2020 года его вновь задержали и должны были депортировать за пределы России. Решение о пожизненной нежелательности пребывания Абуладзе на территории страны подписал замминистра МВД Михаил Ваничкин.

В сентябре в отношении криминального авторитета было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 17.12.20

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