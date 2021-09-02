В Испании задержали криминального авторитета, сбежавшего из суда в России

В аэропорту Барселоны задержали вора в законе, который в прошлом году сбежал из зала суда в России. Об этом сообщила Национальная полиция Испании.

Речь идет о Леване Абуладзе, известном в криминальных кругах как Леван Сухумский. В декабре 2020 года его доставили на заседание в Октябрьский районный суд Владимира. Адвокаты настояли на том, чтобы с него сняли наручники. Абуладзе отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее в отношении криминального авторитета было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

По данным испанской полиции, Абуладзе намеревался продолжить деятельность в криминальных кругах. Он хотел въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 02.09.21

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