российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 сентября 2021, 16:03 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В Испании задержали криминального авторитета, сбежавшего из суда в России

В аэропорту Барселоны задержали вора в законе, который в прошлом году сбежал из зала суда в России. Об этом сообщила Национальная полиция Испании.

Речь идет о Леване Абуладзе, известном в криминальных кругах как Леван Сухумский. В декабре 2020 года его доставили на заседание в Октябрьский районный суд Владимира. Адвокаты настояли на том, чтобы с него сняли наручники. Абуладзе отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее в отношении криминального авторитета было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

По данным испанской полиции, Абуладзе намеревался продолжить деятельность в криминальных кругах. Он хотел въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 02.09.21

Эксперт: реальная безработица вдвое выше официальной. / В Зауралье полиция задержала водителя смертельного ДТП, сбежавшего в августе с места аварии. / Слежка, мошенничество и манипуляции: СПЧ оценил последствия форсированной цифровизации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Во Владимире вор в законе сбежал с судебного заседания

Метки / Испания

Россияне вошли в список покупателей самого дорогого жилья в Испании

В Барселоне в гостинице прогремел взрыв

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых итальянских мафиози

Испанец больше года хранил в холодильнике расчлененное тело россиянки

В испанской тюрьме нашли мертвого бизнесмена

Бесценные гобелены Рафаэля оказались под угрозой из-за голубей

«Признание Косово – не единственная цель Запада»: Александр Вучич заявил о новых вызовах для Сербии

Барселону могут открыть для российских туристов уже осенью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Испания,