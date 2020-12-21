Скончался создатель «Ну, погоди» Александр Курляндский

Сегодня ушел из жизни писатель, драматург и сценарист Александр Курляндский. Ему было 82 года.

Курляндский умер после продолжительно болезни. Прощание с писателем состоится 23 декабря, сообщили родственники покойного «Эху Москвы».

Александр Курляндский еще в школе участвовал в создании юмористического журнала. После окончания Московского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева он стал профессионально заниматься литературой и писать сценарии.

В анимации Курляндский дебютировал в одном из величайших произведений мультипликации Советского Союза «Ну, погоди!». Над первой серией мультфильма он работал совместно со своим университетским другом Аркадием Хайтом.

В 1988 году Курляндский был удостоен Государственной премии СССР. За свою карьеру он создал множество мультфильмов, запомнившихся зрителю, среди них выпуски «Веселой карусели», «Баба-Яга против!», десять выпусков «Великолепного Гоши», три выпуска «Возвращения блудного попугая» и другие.

Москва, Зоя Осколкова

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