«Союзмультфильм» превратит попугая Кешу в «стендапера» «Зачем вы гробите наше детство?» – возмутились в Рунете

Известного персонажа советского мультика – попугая Кешу, превратят в «современного стендапера». Такая идея возникла в «Союзмультфильме», где планируют снять новые серии анимационного сериала и даже выпустить полнометражную картину.

Как сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, сейчас делается пилотный эпизод, передает РБК.

«И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей – сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», – заявила Слащева.

Отмечается, что лента про Кешу, возможно, станет первым коммерческим полнометражным фильмом, который новая команда «Союзмультфильма» снимет самостоятельно.

Уже готов развернутый синопсис сценария, автор которого – сценарист оригинальных серий «Возвращения блудного попугая» Александр Курляндский.

Между тем, в Рунете восприняли критично новость об актуализации Кеши.

«Зачем вы гробите наше детство? Зачем вы выпускаете продолжение «Простоквашино», «Котёнка с улицы Лизюкова» и «Приключений Попугая Кеши»? Какая на …Австралия в мультике про Котёнка?! Какой, к чертям, СТЕНДАПЕР – попугай Кеша? Вы совсем идиоты?!??» – возмущается @discojournalist.

«Ребята, куда катится мир? Стало модно делать продолжение советских мультфильмов. Дядя Федор – хипстер, Попугай Кеша – стендапер. Что нас ждёт дальше?» – недоумевает @chemfanforever.

Напомним, ранее «Союзмультфильм» выпустил продолжение культового мультфильма «Трое из Простоквашино». В первой серии зрителям показали маленькую сестренку Дяди Федора, Шарика-хипстера и множество других нововведений.

Писатель Эдуард Успенский, не оценив творчество, обратился в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату, заявив, что мультик «представляет собой грубую переработку» его произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных им персонажей.

«Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал», – отмечается в заявлении Успенского в Генеральную прокуратуру.

Писатель отметил, что в первый же день показа первой серии мультсериала ее посмотрели свыше 13 млн раз. По его мнению, это «свидетельствует об особо крупном размере правонарушения».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.05.18

Фестиваль ретроавтомобилей из-за ЧМ перенесли из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. / Сотрудники Мариинки попали в больницу с кишечной инфекцией. / Певец Евгений Осин сломал четыре пальца, катаясь на новом мотоцикле. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»