Детский писатель обвинил издательства и киностудии в воровстве на государственном уровне

Писатель Андрей Усачев обвинил российские издательства и киностудии в воровстве персонажей советских мультфильмов и книг. По его словам, студии предлагают литераторам писать новые произведения и сценарии к спин-оффам, используя героев, права на которых им не принадлежат.

По словам Усачева, весной издательство «Эгмонт» предложило ему поучаствовать в создании сюжетов и книг по готовым персонажам, а именно, писать новые истории про Винни-Пуха. «Я сразу ответил, что это такая, воровская история, и я в ней участия принимать не хочу. Сейчас, кстати, было 100 лет Борису Владимировичу Заходеру, с которым, я не могу сказать, что мы дружили, но тесно общались. И как это я возьму Винни-Пуха и буду продолжать делать какие-то новые истории?», – заявил писатель радиостанции «Говорит Москва».

Усачев отметил, что подобное явление называется новеллизация. Берется известный персонаж, про него сочиняется новое произведение по сценарию, закупленному киностудией.

«Другой вопрос, что «Союзмультфильм» не имеет права дальше что-то делать, кроме собственно мультфильма. Можно не только по готовым сценариям, а брать героев и делай, что хочешь. То есть у них есть право, как они считают, на персонажа «Кот Матроскин» или «Почтальон Печкин». Я беру и совершенно спокойно пишу «Новые приключения Кота Матроскина» и «Почтальон Печкин – депутат Думы». Они отдают те права, которые им никак не могут принадлежать», – возмутился писатель.

Он призвал всех литераторов ни в коем случае не брать чужих персонажей и не работать с ними. «Потому что это воровство на государственном уровне», – заключил Усачев.

Как ранее сообщал «Новый День», в начале апреля «Союзмультфильм» представил новый мультсериал со старыми героями «Простоквашино». Писатель Эдуард Успенский раскритиковал мультфильм и заявил, что продолжение «Простоквашино» создается без его согласия как автора, и он намерен оспаривать создание новых серий в судах. Однако позже Успенскому и студии удалось подписать мировое соглашение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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