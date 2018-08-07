Скончался нарисовавший героев «Простоквашино» мультипликатор Аркадий Шер

Союз кинематографистов России сообщил о кончине художника-мультипликатора Аркадия Шера – создателя знаменитых персонажей «Простоквашино». Известному художнику-постановщику, иллюстратору было 84 года.

В Союзе кинематографистов назвали его смерть тяжелой невосполнимой утратой. «Его творчество навсегда останется в памяти благодарных зрителей», – говорится в сообщении организации.

Сестра Аркадия Шера Светлана Суворова на своей странице в Facebook сообщила, что ее брат тяжело болел. «Сегодня, на 85 году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни скончался мой родной брат Аркадий Соломонович Шер, замечательный человек и талантливый художник. Светлая ему память», – написала Суворова.

Шер в 1959-1992 годах работал на киностудии «Союзмультфильм». Он участвовал в создании нескольких десятков лент. Самым известным его детищем являются герои мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Художник также работал над мультфильмами «Переменка № 2», «Приключения Васи Куролесова», «Сладкий родник», «От двух до пяти», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Как ослик грустью заболел», «Кот, который умел петь» и др. Кроме того, Шер был автором и художником-иллюстратором книг.

Где и когда будет проъодить прощание с именитым мульипликатором, пока неизвестно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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