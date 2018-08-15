Ушел из жизни знаменитый детский писатель Эдуард Успенский

В Москве скончался легендарный писатель Эдуард Успенский. Создатель Чебурашки, Крокодила Гены, Кота Матроскина и других известных персонажей, на мультфильмах про которых выросло не одно поколение, ушел из жизни после продолжительной болезни.

Эдуард Успенский был госпитализирован из своего дома в деревне Пучково в Новой Москве 9 августа. Незадолго до этого он вернулся из Германии, где проходил лечение – писатель более десяти лет боролся с онкологическим заболеванием. Факт смерти подтвердили несколько близких друзей Успенского, а также его дочь Ирина. О дате и месте похорон будет объявлено позже.

Эдуард Успенский родился в 1937 году. Сочинять рассказы он начал еще в школе. В 1961-м окончил Московский авиационный институт. Спустя пять лет вышла юмористическая книга «Четверо под одной обложкой», которая принесла известность Успенскому и еще троим авторам – Григорию Горину, Аркадию Арканову и Феликсу Камову.

В общей сложности Успенский сочинил более 50 произведений, кроме того, он писал сценарии к мультфильмам, которые впоследствии стали невероятно популярны, – «Антошка», и «Рыжий, рыжий, конопатый», «Осьминожки» и «Дядюшка Ау», «Следствие ведут колобки» и «Пластилиновая ворона». Писатель стоял у истоков телепередач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка».

Наиболее известные герои произведений Успенского, среди которых Чебурашка и Крокодил Гена, а также «Трое из Простоквашино» в последние годы доставили много хлопот своему создателю. В частности, Эдуард Николаевич в суде отстаивал свои права на Чебурашку, образ которого использовали без разрешения автора. Перезапуск мультфильмов про Дядю Федора и Кота Матроскина ознаменовался скандалом. Успенский был недоволен тем, что в сериале появились новые персонажи. Впрочем, незадолго до смерти все проблемы с правами и выплатами были решены.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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