«Бред, плохо сделано»: писатель Эдуард Успенский раскритиковал новое «Простоквашино» В Сети мнения разделились: «Не глумитесь над советским мультиком», «Вдохнули новую жизнь»

Детский писатель Эдуард Успенский, создатель произведений о деревне Простоквашино, после просмотра отрывка из нового мультфильма про кота Матроскина, пса Шарика и почтальона Печкина, выпущенного «Союзмульфильмом», признался, что ролик ему не понравился.

По его мнению, мультфильм сделан некачественно. «Бред какой-то. Там, в общем, плохо сделано», – сказал писатель в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Писатель также сообщил, что собирается подать на «Союзмультфильм» в суд уже в ближайшее время. «Когда расходы этой фирмы превысят определенную сумму, тогда можно будет подавать на них, как на уголовников», – сказал он.

Накануне актер Иван Охлобыстин выложил в своем инстаграме фрагмент новой серии мультфильма о Простоквашино. В этой ленте артист говорил за почтальона Печкина. Других персонажей также озвучивали известные актеры и исполнители: за кота Матроскина говорил Михаил Ефремов, пса Шарика озвучил Гарик Сукачев. Голос главному герою дяде Федору подарил молодой актер Алексей Онежен.

Судя по записи, в целом авторы мультика сохранили привычную обстановку деревенского интерьера, где происходит действо, дополнив лишь домофоном, но осовременили героев. Так, кот Матроскин и Шарик обсуждают число своих подписчиков в соцсетях, первый называет второго «хипстером амбарным», а почтальон Печкин доставляет посылки, заказанные в Сети

Как сообщал «Новый День», новая серия мультфильма выйдет 1 апреля 2018 года, в целом ожидается 30 новых эпизодов в течение двух лет. Авторы мультика обещают, что «Простоквашино» будет вписываться в современные реалии, но обязательно сохранит свое оригинальное звучание. Продолжительность каждой серии составит шесть минут.

Комментаторы неоднозначно оценили выложенный в интернете отрывок из нового мультфильма. Часть подписчиков Охлобыстина ролик раскритиковали: «Эх, жаль юмор уже не тот и озвучка не очень...», «Произношение Печкина понятно – далеко не молодой работник устаревшей службы) но Шарик с Матроскиным?) Тоже уже дедушки?)», «Ребята, это полная шляпа! Анимация примитивная, не сравнить с оригиналом, сюжет похоже тоже оставляет желать лучшего ((», «Не надо просто портить хорошие старые мультфильмы, а если и решили создать, то делайте все на высшем уровне!», «Пересняли уже все что можно из советской классики. все превратили в г… теперь дошли бездарные ручонки и до Простоквашино. Своих идей ноль, давайте портить то, что придумали другие. Наша тема)», «Ужас полнейший!!! Не глумитесь над советскими мультиками».

Другие пользователи, напротив, порадовались новому «Простоквашино»: «Сделано прямо под наше время, актуально как никогда. Хорошая задумка», «По-моему всё хорошо!», «Как черновой вариант – супер. Надеюсь, это не конечный, а то анимация не плавная и самовар резко пропал», «Очень здорово! Вдохнули новую жизнь в любимый мультфильм!».

Напомним, в ноябре прошлого года Эдуард Успенский написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором обвинил киностудию «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав. В нем указывалось, что студия начала работу над созданием новых серий про Простоквашино и его героев по мотивам его произведений без его согласия. В «Союзмультфильме» в ответ заявили, что получили письменное согласие писателя на создание нового мультсериала перед началом работы над проектом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.03.18

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