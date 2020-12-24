Бывший вице-губернатор Краснодарского края задержан после обыска (ВИДЕО)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края. Он подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ), сообщает Следственный комитет. Экс-чиновник задержан после обыска – оперативно-следственные действия проводились в квартире бывшего замгубернатора.

Имя подозреваемого не называется. В распространенном СКР видео задержания его лицо намеренно размыто. Сообщается лишь, что подозреваемый занимал должность замгубернатора Кубани с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года.

Видео задержания экс-вице-губернатора Краснодарского края

По версии следствия, бывший вице-губернатор в нарушение установленного законодательством запрета на участие в предпринимательской деятельности занимался бизнесом лично и с помощью доверенного лица – председателя совета директоров строительной организации.

Как отмечает СКР, эта компания с августа 2015 года строила многоэтажный жилой дом на шоссе Нефтяников в Краснодаре, а в сентябре 2017 года передала имущественные права на жилые и нежилые помещения (252 квартиры, 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест) подконтрольной фирме, «при этом оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены».

Подозреваемый на посту замгубернатора, используя свое должностное положение и авторитет, «способствовал продвижению коммерческих интересов строительной организации через свое доверенное лицо», говорится в сообщении. По данным следствия, чиновник получал часть дохода от деятельности предприятия, деньги он расходовал по своему усмотрению.

«Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв.м. стоимостью более 12,8 млн рублей», – добавляет СКР.

По данным СМИ, подозреваемым может быть Сергей Пуликовский, сын бывшего полпреда президента в ДФО Константина Пуликовского. Он занимал должность вице-губернатора Кубани с 2019 года по сентябрь 2020 года и курировал на этом посту вопросы внутренней политики региона. Об этом сообщают «Блокнот Краснодар» и «Коммерсантъ».

В деле, по сведениям этих изданий, фигурирует компания «Краснодар-Сити», которая возводила ЖК «Краснодар Сити». Гендиректор компании, депутат заксобрания края Андрей Сигидин был задержан и арестован в мае по подозрению в мошенничестве со средствами покупателей квартир в этом жилом комплексе.

Краснодар, Наталья Петрова

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