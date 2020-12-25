Рейсовый автобус перевернулся под Рязанью: есть погибшие и раненые (ФОТО)

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе Рязанской области погибли 4 человека, еще 11 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Авария произошла около трех часов ночи на 247 километре трассы Р22 «Каспий», недалеко от села Высокое. Автобус, направлявшийся из Москвы в Волгоград, вылетел в кювет и опрокинулся.

Рейсовый автобус вылетел с трассы в кювет и перевернулся, фото: пресс-служба правительства Рязанской области

Всего в автобусе находились 26 человек. В результате ДТП погибли четыре человека, включая водителя. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек, в том числе пятеро детей – двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба областного правительства. Все они госпитализированы. Трое пострадавших помещены в реанимацию, один из них находится в очень тяжелом состоянии. Состояние 8 раненых медики оценивают как легкой и средней степени тяжести.

По данным полиции, 32-летний водитель автобуса не справился с управлением.

По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Позже вице-губернатор региона Игорь Греков сообщил, что, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем, передает ТАСС.

Рязань, Наталья Петрова

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