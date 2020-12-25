Врачи спасают ребенка, лишившегося руки и обеих ног в страшном ДТП под Рязанью

В аварии с рейсовым автобусом в Рязанской области 10-летний мальчик лишился руки и обеих ног. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние мальчика среди всех пострадавших оказалось самым тяжелым. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на главврача Областной клинической больницы Андрея Карпунина.

По словам медика, во время аварии ребенку оторвало руку и обе ноги. Мальчик потерял большое количество крови и находился в травматическом шоке четвертой степени, рассказал Карпунин, отметив, что «это самое тяжелое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу».

За жизнь ребенка борются врачи детской клинической больницы Рязани.

Как сообщал «Новый День», авария с автобусом Москва – Волгоград произошла около трех часов ночи в Скопинском районе Рязанской области. Автобус вылетел в кювет и опрокинулся. В аварии погибли четыре человека, еще 13 человек, по уточненным данным, пострадали.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем.

Рязань, Наталья Петрова

Рязань. Другие новости 25.12.20

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