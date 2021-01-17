Российский сухогруз затонул у берегов Турции, спасательной операции мешает непогода

Российский сухогруз затонул в Черном море у турецкого побережья в районе провинции Бартын, передает агентство Anadolu. Затонувший сухогруз «Арвин» шел в болгарский Бургас.

Информации о погибших в результате кораблекрушения не поступало. По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, сейчас проводится операция по спасению 15 членов экипажа. Моряки находятся на трех шлюпках.

Как отметил чиновник, поисково-спасательная операция затруднена из-за плохих погодных условий. «Спасатели с трудом направляются в зону бедствия», – сказал Гюнер.

По данным источника в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), в район инцидента направлены три судна, но из-за сильного ветра и волн они не могут подойти близко, передает «Интерфакс». Как отметил собеседник агентства, что все члены экипажа сухогруза выжили.

Обновлено. На данный момент спасены три человека из состава экипажа затонувшего российского сухогруза, сообщил Гюнер.

Позже губернатор провинции Бартын сообщил, что спасти удалось пятерых моряков, найдены тела двух погибших. Судьба остальных моряков остается неизвестной. Спасательная операция продолжается. По словам Гюнера, на борту затонувшего сухогруза было 13 человек – все граждане России.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 17.01.21

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