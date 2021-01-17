Затонувший у берегов Турции сухогруз был украинским, в его экипаже двое россиян

Сухогруз Arvin, затонувший в Черном море у турецкого побережья, ходил не под российским флагом, как сообщалось ранее, а под флагом Палау. Об этом сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, передает агентство Anadolu. По его словам, судно шло из Грузии в Болгарию, но из-за непогоды изменило курс и пыталось укрыться в порту Бартына.

Губернатор уточнил, что экипаж сухогруза состоял из граждан Украины. Всего на борту, по последним данным, было 12 человек, шестерых моряков спасателям удалось спасти, 4 человека погибли. Сейчас пасатели пытаются снять с морских скал еще двух членов экипажа, сообщил Гюнер, отметив, что поисково-спасательная операция, проводимая турецкими силами, осложняется высокими волнами.

В то же время, как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, двое из 12 членов экипажа затонувшего судна были гражданами России, передает ТАСС. Владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

Сухогруз затонул в районе Инкуму (провинция Бартын) днем в воскресенье. По предварительным данным турецких властей, причиной крушения судна стали плохие погодные условия.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 17.01.21

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