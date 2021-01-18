При крушении сухогруза в Турции погиб россиянин – капитан затонувшего судна

Россиянин погиб при крушении украинского сухогруза у черноморского побережья Турции. В ходе поисково-спасательной операции на месте кораблекрушения обнаружено тело капитана сухогруза Виталия Галенко, говорится в сообщении посольства России в Турции на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что среди шести спасенных членов экипажа судна оказался гражданин России, старший техник судна Николай Кринов. Сейчас он находится в госпитале города Бартын. Врачи оценивают его состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

Сухогруз Arvin направлялся из Грузии в Болгарию и затонул в Черном море 17 января во время шторма. На борту находились 12 человек – 10 украинцев и двое граждан России. Накануне сообщалось, что четверо моряков погибли, шестеро спасены.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 18.01.21

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