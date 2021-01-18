Среди спасенных при крушении сухогруза в Черном море – россиянин, он госпитализирован

В числе шести моряков, спасенных с затонувшего накануне у побережья Турции украинского сухогруза Arvin, оказался гражданин России. Судьба другого россиянина, входившего в экипаж судна, остается неизвестной. Об этом сообщает посольство РФ в Турции на своей странице в Facebook. Всего в экипаж сухогруза входило 12 человек, 10 из них – украинцы. Известно, что четверо моряков погибли.

По данным дипмиссии, сейчас спасенный россиянин Николай Кринов, старший техник судна, находится в госпитале города Бартын, «состояние стабильное, угрозы жизни нет».

Сотрудники консульского отдела посольства посетили в больнице российского моряка и выяснили обстоятельства кораблекрушения. Со слов россиянина, трагедия произошла из-за плохих метеоусловий.

«Потерпевшему была оказана консульская помощь, приобретены предметы первой необходимости, украинским морякам было оказано содействие в связи с родственниками», – говорится в сообщении.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 18.01.21

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