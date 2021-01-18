В Жуковском самолет МС-21 выкатился за пределы ВПП и застрял в сугробе (ФОТО)

Новейший российский гражданский самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в аэропорту Жуковский. Никто из членов экипажа не пострадал.

Лайнер совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями и после посадки выкатился за пределы полосы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Отмечается, что самолет остался цел.

В то же время телеграм-канал «112» информирует, что сейчас устанавливается степень повреждения самолета. На опубликованных в телеграм-канале фото видно, что борт находится за пределами полосы, шасси почти полностью погружены в снег.

Новейший самолет увяз в глубоком снегу после того, как выкатился с ВПП, фото: телеграм-канал «112»

Напомним, первый пробный полет МС-21, создаваемого корпорацией «Иркут» на смену устаревшим авиалайнерам типа Ту-154, состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Взлет и посадка прошли успешно. В серийное производство лайнер пока не вышел.

В феврале 2019 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что запуск самолета в серийное производство сдвигается на конец 2020 года в связи с необходимостью разработки собственных композитных материалов для крыла из-за остановки их поставок из США. Композиты для лайнера также отказалась поставлять Япония. Поставки были прекращены из-за санкций США в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) и АО «ОНПП «Технология» им. Ромашина» («Ростех»).

Ранее анонсировалось, что композитное крыло увеличенной длины должно стать одним из конкурентных преимуществ для первого среднемагистрального лайнера, создаваемого после распада Советского Союза. «Черное крыло» повышает экономичность самолета и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогичными моделями от Boeing и Airbus.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.01.21

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