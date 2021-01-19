В Дагестане директор госучреждения едва не отравил жителей двух городов

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении директора ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения». Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, он не предпринял мер по очистке русла реки Талгинка от мусора. В итоге она вышла из берегов, что привело к подтоплению части территории Ленинского района Махачкалы. Следствие считает, что подозреваемый знал, что в реку поступают канализационные, сточные и дренажные воды, но контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием речной воды не осуществляется.

В итоге 3 декабря 2020 года он организовал несанкционированное изменение речного русла путем прокопа траншеи и направление реки Талгинка в канал имени Октябрьской революции. Данные действия шли вразрез с водным законодательством и санитарными правилами и нормами.

Чтобы уменьшить объем воды, подозреваемый и другие должностные лица открыли шлюз, что привело к сбросу воды из канала в озеро Рыбье, являющееся обеспечивающим водоснабжением жителей городов Избербаш и Каспийск. В результате ухудшения качества воды в озере вода пришла в негодность, стали значительно превышены максимально допустимые значения химических

и микробиологических свойств питьевой воды.

В результате противоправных действий подозреваемого возникла угроза массового заболевания и отравления большого количества граждан. Тысячи граждан остались без воды продолжительное время. Расследование уголовного дела продолжается.

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 19.01.21

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