Экс-председатель заксо Ульяновской области и его соучастники получили реальные сроки

Экс-председателя Заксобрания Ульяновской области Игорю Тихонову, а такжеУлоь бывшим министрам здравоохранения Ульяновской области Рашиду Абдуллову и Павлу Дегтярю, гендиректору АО «Ульяновскфармация» Ольге Кузнецовой и её заместителю Евгению Когану суд вынес приговор.

Как сообщили в СКР, суд признал их виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ ), кроме того, Абдуллов и Дегтярь признаны виновными в неисполнении приговора суда (ст.315 УК РФ).

В начале 2017 года преступники решили похитить средства, выделенные в рамках госпрограммы Ульяновской области. Тихонов, Абдуллов и Дегтярь, воспользовались служебным положением, приняли решение о закупках, минуя министерство, считает СКР. Также доказано, что они вынуждали медиков заключать контракты и договоры с АО «Ульяновскфармация», которые предусматривали поставки кислорода.

В итоге сумма незаконного обогащения превысила 10,4 млн рублей. Впоследствии Тихонов, Абдуллов, Коган, Кузнецова, а также иные лица, распорядилась ими по своему усмотрению.

Приговором суда Тихонову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Абдуллову и Когану – по 4 года лишения свободы, Кузнецовой – 3,5 лет лишения свободы, Дегтярю – 2 года лишения свободы условно. Кроме того, ряду подсудимых назначены штрафы в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Ульяновск, Иван Гридин

Ульяновск. Другие новости 22.01.21

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