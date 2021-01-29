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Пятница, 29 января 2021, 15:38 мск

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Новосибирский инспектор госстройнадзора ответит в суде за претензии к застройщику

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника инспекции госстройнадзора. Как сообщили в СКР, его обвиняют в незаконном вмешательстве в деятельность юрлица, если это деяние совершено должностным лицом с использованием служебного положения, совершенное в нарушение судебного акта, причинившем крупный ущерб (ч.2 ст.169 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2017 по декабрь 2018 обвиняемый, имея личный интерес, при проведении государственного строительного надзора объекта в Кировском районе города необоснованно отражал в актах проверки при строительстве различные нарушения, в том числе инсоляции. Позже, на основании этих актов он отказал в выдаче заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов. Тем самым, по версии следствия он незаконно вмешался в деятельность юрлица.

Суд счел доводы застройщика о соблюдении норм достаточными. Неправомерные действия обвиняемого к ущербу для застройщика более чем в 10 млн рублей, в связи с начислением штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступит в суд для рассмотрения по существу.

Новосибирск, Иван Гридин

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