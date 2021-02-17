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Среда, 17 февраля 2021, 17:22 мск

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В Турции задержали пятерых россиян, прибывших из Сирии

Силовики в Турции задержали пять граждан России. По данным турецких военных, россияне пытались незаконно проникнуть из Сирии на турецкую территорию.

Как сообщает Минобороны Турции, всего были задержаны шесть человек – пять граждан РФ и один гражданин Ливии. Их остановили на турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай.

Турецкие военные утверждают, что одна из задержанных находилась в розыске за причастность к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 17.02.21

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