В Турции задержали пятерых россиян, прибывших из Сирии

Силовики в Турции задержали пять граждан России. По данным турецких военных, россияне пытались незаконно проникнуть из Сирии на турецкую территорию.

Как сообщает Минобороны Турции, всего были задержаны шесть человек – пять граждан РФ и один гражданин Ливии. Их остановили на турецко-сирийской границе в районе Нарлыджа провинции Хатай.

Турецкие военные утверждают, что одна из задержанных находилась в розыске за причастность к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 17.02.21

Чиновники Тольятти оставили детей-сирот без жилья. / Администрацию Ялты заподозрили в коррупции. / В Москве волна банковских краж: из сейфов исчезли десятки миллионов рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»