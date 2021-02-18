Экс-сотрудники Алтайского онко-диспансера оказались коррупционерами

В Алтайском крае суд вынес приговор бывшим заместителю главного врача по экономическим вопросам Ольге Невара, главной медицинской сестре Жанне Чичкановой и начальнику контрактной службы Регине Муль КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер».

Как сообщили в СКР, в зависимости от роли каждой они признаны виновными в получении взятки в крупном и особо крупном размере, присвоении, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и в особо крупном размере (п.«в» ч.5, ч.4, ч.6 ст.290 ч.4 ст.160 УК РФ).

В суде установлено, что должностные лица онкодиспансера с 2015 по 2017 годы получали частями взятки от поставщиков медицинских товаров за содействие в сфере госзакупок. Общая сумма взяток превысила более 20 млн рублей. Помимо этого был установлен факт присвоения 1 млн рублей заместителем главврача.

На имущество осужденных следователь наложил арест на общую сумму более 16 млн рублей, включая ювелирные украшения стоимостью более 800 тыс. рублей.

Приговором суда Невара назначено наказание в виде 8 лет 4 месяцев, Чичкановой к 8,5 лет, Муль – 8 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Чичканова и Муль должны выплатить государству в качестве штрафа 6 и 3 млн рублей соответственно. Кроме того, они лишены права занимать определенные должности сроком от 6 до 8 лет.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 18.02.21

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