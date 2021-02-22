Суд санкционировал арест главы ТГК-2 по делу о многомиллионных махинациях

Ломоносовский райсуд Архангельска отправил под стражу гендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежду Пинигину по уголовному делу о злоупотреблениях полномочиями и уклонении от уплаты налогов

По словам представителя суда, Панигина проведет под арестом как минимум два месяца – до 17 апреля.

Дело по второму фигуранту – гендиректору «Архоблэнерго» Валерию Заикину – еще рассматривается, добавил он.

О задержании Панигиной в Москве стало известно в субботу, 20 февраля. СКР и ФСБ сообщили о возбуждении в отношении руководителей ТГК-2 и АО «Архоблэнерго» уголовных дел по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денежных средств, за счет которых должны взыскиваться налоги, и их задержании.

По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей. При этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Архангельск, Наталья Петрова

Архангельск. Другие новости 22.02.21

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