Угроза энергобезопасности и ущерб на сотни миллионов: в России задержаны главы двух крупных энергокомпаний

Следственный комитет России и ФСБ подтвердили задержание руководителей ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) и АО «Архоблэнерго».

Топ-менеджеры обеих компаний, по данным ведомств, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, «в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 год создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей».

Более того, Архоблэнерго получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, а ее кредиторская задолженность искусственно была увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей, говорится в сообщении СКР.

«Кроме совершения действий, направленных на удовлетворение личных корыстных потребностей, подозреваемые приняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО «Архоблэнерго» и последующее его банкротство с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области», – отметили в Следственном комитете.

Как уточнили в СКР, уголовное дело возбуждено на основании совместной работы управления «П» СЭБ ФСБ России, регионального управления ФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. Подозреваемые задержаны в Москве и Архангельске сотрудниками Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД России и Росгвардией. По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъята необходимая документация.

СКР опубликовало видео с задержанием руководителя одной из энергетических компаний

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете и ФСБ имена задержанных не раскрывают. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о задержании в Москве по подозрению в экономических преступлениях главы ТГК-2 Надежды Пинигиной. В ТГК-2 подтвердили факт задержания гендиректора компании, отметив, что у них нет информации о том, «кем и на каких основаниях» задержана Надежда Пинигина, сообщает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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