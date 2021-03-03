Мошенники начали обманывать россиян при помощи «Госуслуг»

Аферисты начали обманывать россиян с помощью портала «Госуслуги». Злоумышленники изобрели схему получения сведений о банковских картах под видом сбора сведений для получения социальных выплат на сайте госуслуг.

Пользователям приходит электронное письмо, напоминающее сообщение от портала, в котором предлагается ввести номер СНИЛС якобы для получения положенных социальных выплат, сообщает РИА «Новости».

Письмо злоумышленников отправлено с адреса info@mybusinessplan.ru и содержит элементы – логотипы, шрифт и гиперссылки, которые типичны для сообщений с настоящего сайта госуслуг. В сообщении говорится, что его получателю положены социальные компенсации, а для их оформления следует перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В.

Для идентификации в личном кабинете нужно указать номер СНИЛС. После перехода по ссылке в браузере открывается окно, где необходимо указать номер своей банковской карточки, на которую должны «поступить» деньги.

Как отметил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея, схема фишинговых сайтов и рассылок сейчас очень популярна и ожидается рост числа таких рассылок под видом «Госуслуг» на фоне усиления мер поддержки населения. Основными рисками он назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам с персональной информацией. В случае мошенничества эксперт советует обратиться в техподдержку портала «Госуслуги», сменить пароль и написать заявление в полицию о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники в России стали маскировать свои телефонные номера под номера из списка контактов жертвы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.21

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