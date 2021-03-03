На свободу вышел маньяк, четыре года державший в плену двух девочек

Виктор Мохов, известный как «Скопинский маньяк», вышел на свободу, отбыв срок в колонии продолжительностью 17 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, мужчина нес наказание в исправительной колонии №4 в Саратовской области. После освобождения он покинул город на поезде и направился к месту проживания в Рязанскую область.

Мохова задержали в 2004 году, после того как выяснилось, что он насильно удерживает двух девушек. Маньяк похитил 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену в 2000 году и держал в заточении, издевался над пленницами, насиловал их и морил голодом.

В плену Елена родила двух детей от Мохова, младенцев он забрал у матери, позже их усыновили. Похищенных девушек освободили, когда им удалось передать записку с просьбой о помощи. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

После освобождения мужчина не имеет права посещать массовые мероприятия и находиться на улице в ночное время. Без разрешения органов внутренних дел Мохов не может выехать за пределы территории Скопинского муниципального района Рязанской области.

Саратов, Зоя Осколкова

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