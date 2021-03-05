Скопинского маньяка увезли полицейские после скандала в гостинице

Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, отказались селить в отель. Мужчину забрали сотрудники полиции.

Мохов освободился из саратовской колонии 3 марта, он должен был приехать домой и встать на учет в полиции. Однако мужчина проигнорировал предписание. Его адвокат заявил, что бывший заключенный направился в Москву, чтобы принять участие в ток-шоу.

«Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники сообщила, что за участие в ток-шоу на федеральном канале Мохов может получить гонорар в размере от 2,8 до 3 миллионов рублей.

5 марта Мохов объявился и собирался заселиться в отель в Скопине. Как пишут «Известия», администрация гостиницы отказалась размещать мужчину, тогда он позвонил в полицию и пожаловался, что его выгнали на улицу.

Мохов не задержан, в ОВД на него составляют протокол об административном правонарушении, сообщает агентство «Лайф». После этого его должны отпустить.

Напомним, Виктора Мохова задержали в 2004 году, после того как выяснилось, что он насильно удерживает двух девушек. Маньяк похитил 14-летнюю Екатерину и 17-летнюю Елену в 2000 году и держал в заточении, издевался над пленницами, насиловал их и морил голодом. В плену Елена родила двух детей от Мохова, младенцев он забрал у матери, позже их усыновили. Похищенных девушек освободили, когда им удалось передать записку с просьбой о помощи. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима.

Рязань, Зоя Осколкова

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